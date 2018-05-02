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Любой саратовец может запросто сгореть
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Любой саратовец может запросто сгореть 

Новости Саратова 17 минут назад
Фото: Новости Саратова
В Саратовской области начался пожароопасный период.
Синоптики предупреждают, что в регионе с началом мая началась аномальная для этого времени года жара за 20 градусов тепла.
В связи с экстремально жаркими показателями и сухой погодой, которая пока не обещает дождей, специалисты регионального ГУ МЧС предупреждают жителей Саратовской области о высокой вероятности пожаров. Причем, не только в быту, но и в природе.
Так, уже 3 мая воздух прогреется до +23…+28 градусов, а в некоторых районах — до +30!
Такая жара продержится, по информации гидрометеоцентра, вплоть до 7 мая. В связи с этим в области объявлен период повышенной пожарной опасности.
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