Любой саратовец может запросто сгореть

Синоптики предупреждают, что в регионе с началом мая началась аномальная для этого времени года жара за 20 градусов тепла.

В связи с экстремально жаркими показателями и сухой погодой, которая пока не обещает дождей, специалисты регионального ГУ МЧС предупреждают жителей Саратовской области о высокой вероятности пожаров. Причем, не только в быту, но и в природе.

Так, уже 3 мая воздух прогреется до +23…+28 градусов, а в некоторых районах — до +30!

Такая жара продержится, по информации гидрометеоцентра, вплоть до 7 мая. В связи с этим в области объявлен период повышенной пожарной опасности.