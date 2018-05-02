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В Прикамье подтопило два автомобильных моста в Кунгурском районе
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В Прикамье подтопило два автомобильных моста в Кунгурском районе 

АиФ Пермь 45 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В среду, 2 мая администрация Кунгурского района сообщила о том, что из-за паводка оказались затоплены два автомобильных моста.
«В результате резкого потепления произошёл подъем воды в реке Бабка, после чего оказались подтоплены два автомобильных моста в Моховском сельском поселении, — сообщили в центре общественной безопасности администрации Кунгурского района. — Для проезда транспорта организован объездной путь через село Жилино. Просьба соблюдать спокойствие и понимание, по интересующим вопросам обращаться в ЕДДС на телефон 112, 2-32-21 или к сотрудникам администрации Моховского сельского поселения».
Напомним, из-за особенностей нынешней малоснежной зимы паводок в Пермском крае ожидается рекордно низким. «Большая вода» не грозит южным и юго-восточным территориям края, на севере и северо-западе высота снежного покрова была близка к норме.
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