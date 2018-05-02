В уфимском парке на беседку упало дерево

На тропе здоровья «Уфимские липы» произошло ЧП. Ствол старого дерева, расшатанный ветром, упал прямо на велодорожку и беседку, расположенную рядом с ней. К счастью, в этот момент на этом месте никого не было. Происшествие обошлось без пострадавших.

На место происшествия выехали городские службы. В настоящее время упавший ствол убирают с дорожки.

— Уфимцев и гостей столицы во время непогоды призываем избегать нахождения рядом со старыми деревьями, рекламными щитами, хрупкими конструкциями и ненадёжными постройками, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Порывистый ветер, по сведениям башкирских синоптиков, сохранится в ближайшие несколько дней.