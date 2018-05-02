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В уфимском парке на беседку упало дерево
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В уфимском парке на беседку упало дерево 

ufa1.ru 56 минут назад
Фото: ufa1.ru
На тропе здоровья «Уфимские липы» произошло ЧП. Ствол старого дерева, расшатанный ветром, упал прямо на велодорожку и беседку, расположенную рядом с ней. К счастью, в этот момент на этом месте никого не было. Происшествие обошлось без пострадавших.
На место происшествия выехали городские службы. В настоящее время упавший ствол убирают с дорожки.
— Уфимцев и гостей столицы во время непогоды призываем избегать нахождения рядом со старыми деревьями, рекламными щитами, хрупкими конструкциями и ненадёжными постройками, — сообщили в пресс-службе городской администрации.
Порывистый ветер, по сведениям башкирских синоптиков, сохранится в ближайшие несколько дней.
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