Двухдневная рабочая неделя началась в России 

Самая короткая рабочая неделя 2018 года началась в стране. Россиянам предстоит отработать всего два дня.
Рабочими на этой неделе станут четверг и пятница — 3 и 4 мая. Далее работающих граждан страны ждут привычные двухдневные выходные — 5 и 6 мая.
На следующей неделе вторник, 8 мая, будет предпраздничным, а, значит, сокращенным рабочим днем. В День Победы в стране официальный выходной. На работу выйти придется уже 10 мая, в четверг. Также рабочей будет пятница, 11 мая.
Следующие продолжительные выходные ждут вологжан в июне. День России подарит гражданам страны сразу три выходных — с 10 по 12 июня включительно. Но из-за переноса предваряющая выходные суббота, 9 июня, будет рабочей.