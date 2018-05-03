Двухдневная рабочая неделя началась в России

Самая короткая рабочая неделя 2018 года началась в стране. Россиянам предстоит отработать всего два дня.

Рабочими на этой неделе станут четверг и пятница — 3 и 4 мая. Далее работающих граждан страны ждут привычные двухдневные выходные — 5 и 6 мая.

На следующей неделе вторник, 8 мая, будет предпраздничным, а, значит, сокращенным рабочим днем. В День Победы в стране официальный выходной. На работу выйти придется уже 10 мая, в четверг. Также рабочей будет пятница, 11 мая.