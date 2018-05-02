Ещё
Жители Воронежской области увидят мини-парад планет перед рассветом 3 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Воронежской области увидят мини-парад планет перед рассветом 3 мая 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Синоптики обещают ясное небо. Жители Воронежа и области смогут увидеть мини-парад из шести светил перед рассветом в четверг, 3 мая. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария. Парад будет виден только в ясном ночном небе. А погода в регионе ночью 3 мая как раз обещает быть безоблачной, сообщает Воронежский гидрометцентр. Красивое астрономическое явление лучше всего будет заметно в 3:00. Практически в одну линию выстроятся Марс, Сатурн, стареющая Луна, Юпитер и звезда Спика (альфа Девы), ниже Луны будет сиять красноватая звезда Антарес (альфа Скорпиона), сообщили в планетарии. Начать наблюдение можно будет уже после полуночи в ночь со 2 на 3 мая, когда высоко поднимутся Юпитер и Спика. После 2:00 на небе выстроятся Антарес, убывающая Луна, которая 8 мая примет фазу последней четверти, и Сатурн. А завершит линию красный Марс, который появится после 2:30 и, набирая высоту, исчезнет на юге в ярких лучах восходящего Солнца в 4:44.
Вести Воронеж: последние новости
В Воронежской области на пять дней объявили штормовое предупреждение из-за жары В Воронеже появилась карта пыльцы для аллергиков Синоптики объявили жёлтый уровень опасности в Воронежской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста96
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию449
«Вы не в Америке, у нас так себя не ведут»108
США начали военную операцию в Сирии362
Российский флот испугал НАТО68
Видео
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
01:18
Украина показала видео испытания комплекса «Ольха»
Войска Армия
00:54
Радикалы атаковали Париж коктейлями Молотова
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение