Жители Воронежской области увидят мини-парад планет перед рассветом 3 мая

Синоптики обещают ясное небо. Жители Воронежа и области смогут увидеть мини-парад из шести светил перед рассветом в четверг, 3 мая. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария. Парад будет виден только в ясном ночном небе. А погода в регионе ночью 3 мая как раз обещает быть безоблачной, сообщает Воронежский гидрометцентр. Красивое астрономическое явление лучше всего будет заметно в 3:00. Практически в одну линию выстроятся Марс, Сатурн, стареющая Луна, Юпитер и звезда Спика (альфа Девы), ниже Луны будет сиять красноватая звезда Антарес (альфа Скорпиона), сообщили в планетарии. Начать наблюдение можно будет уже после полуночи в ночь со 2 на 3 мая, когда высоко поднимутся Юпитер и Спика. После 2:00 на небе выстроятся Антарес, убывающая Луна, которая 8 мая примет фазу последней четверти, и Сатурн. А завершит линию красный Марс, который появится после 2:30 и, набирая высоту, исчезнет на юге в ярких лучах восходящего Солнца в 4:44.