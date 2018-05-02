Температура в Москве 2 мая может приблизиться к рекордным значениям

Москве 2 мая температура воздуха может прогреться до 28 градусов тепла, что будет близко к рекордным показателям температуры 1977 года, сообщает РИАМО

"Завтра нас ждет в основном солнечная, очень жаркая погода с температурой даже круче, чем в июле — 26-28 градусов. Как раз завтра мы приблизимся к рекорду 1977 года, то есть 41-летней давности", — сказал ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

Он уточнил, что в 1977 году воздух в Москве прогрелся до плюс 28,2 градуса.

На сайте «Метеовести» уточняется, что в среду в Центральной России , в теплом секторе циклона, будет преобладать солнечная и аномально теплая погода с температурным фоном, близким к рекорду, что, впрочем, не помешает, развитию в разгар дня отдельных массивов грозовых облаков.

"В Москве переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. Ночью температура в городе — плюс 13-15 градусов, в Подмосковье — плюс 10-15 градусов, днем в столице плюс 26-28 градусов, по области — плюс 23-28 градусов", — добавляется на сайте.

Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе ожидается порывистый ветер. Относительная влажность воздуха — 43-48%. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 миллиметров ртутного столба.

В районе 15:00-18:00 местами (на юге вероятность ниже, на севере — выше) могут появиться мощные облака кучевых форм с верхней границей, уходящей наковальней в стратосферу до 12 километров, что потенциально несет определенную угрозу в виде молниевых разрядов, очаговых и скоротечных ливней, града, а также шквалистого усиления ветра.