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МЧС предупреждает: 3 мая в Оренбуржье ожидается штормовой ветер
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МЧС предупреждает: 3 мая в Оренбуржье ожидается штормовой ветер 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
ГУ МЧС по Оренбургской области предупреждает жителей региона о неблагоприятных погодных явлениях в ближайшие сутки.
По прогнозам, 3 мая ожидается штормовой ветер (порывы 14-19 м/с.).
Сотрудники управления напоминают оренбуржцам, что в сильный ветер лучше не выходить из дома и следить за детьми. Если же непогода застала на улице, то нельзя прятаться около стен: с крыш могут упасть тяжелые предметы. Это правила распространяется и на деревья, остановки, рекламные щиты. Запрещено стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
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