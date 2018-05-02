МЧС предупреждает: 3 мая в Оренбуржье ожидается штормовой ветер

По прогнозам, 3 мая ожидается штормовой ветер (порывы 14-19 м/с.).

Сотрудники управления напоминают оренбуржцам, что в сильный ветер лучше не выходить из дома и следить за детьми. Если же непогода застала на улице, то нельзя прятаться около стен: с крыш могут упасть тяжелые предметы. Это правила распространяется и на деревья, остановки, рекламные щиты. Запрещено стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.