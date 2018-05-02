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Грозы по Тютчеву на короткой рабочей неделе не ожидается в Вологде
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Грозы по Тютчеву на короткой рабочей неделе не ожидается в Вологде 

Вологда.рф 56 минут назад
Фото: Вологда.рф
Грозовой фронт установился на территории юго-запада Вологодской области. Ливни накрыли несколько районов области минувшей ночью. В Вологде продолжат идти небольшие кратковременные дожди.
Столбик термометра в областной столице 3 мая днем поднимется до 14 градусов, будет облачно, ветер до 10 м/с. Ночью температура опустится до 3-8 градусов выше нуля. 4 мая погода будет также дождливой, солнце скроется за тучи.
В некоторых районах Вологодской области завтра ожидается гроза с порывами ветра до 16 м/с. В большинстве уголков региона дождь будет умеренным. Общее количество осадков не превысит месячную норму.
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