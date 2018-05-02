В Ставропольском крае объявлена чрезвычайная пожароопасность

"В Благодарненском и Минераловодском городских округах с 3 по 5 мая существует вероятность возникновения происшествий, связанных с низовыми беглыми и низовыми устойчивыми пожарами (кустарники, сухая трава), площадью не более 7 га. Источник происшествий — чрезвычайная пожароопасность пятого класса", — сообщает ведомство.

По данным Ставропольского Гидрометцентра, в эти дни в центральных и в юго-западных районах края местами ожидается чрезвычайная пожароопасность (5-й класс). В большинстве районов сохранится высокая пожароопасность (4-й класс). Районы и вероятность возникновения ЧС будут уточняться ежедневно.

Населению рекомендуется ограничить выходы на природу, быть предельно осторожным с огнем, а при сжигании мусора учитывать, что расстояние от растущих хвойных деревьев должно быть не менее 50 метров.