В Ставропольском крае объявлена чрезвычайная пожароопасность 

ПЯТИГОРСК, 2 мая. /ТАСС/. ГУ МЧС по Ставропольскому краю распространило экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности в двух районах.
"В Благодарненском и Минераловодском городских округах с 3 по 5 мая существует вероятность возникновения происшествий, связанных с низовыми беглыми и низовыми устойчивыми пожарами (кустарники, сухая трава), площадью не более 7 га. Источник происшествий — чрезвычайная пожароопасность пятого класса", — сообщает ведомство.
По данным Ставропольского Гидрометцентра, в эти дни в центральных и в юго-западных районах края местами ожидается чрезвычайная пожароопасность (5-й класс). В большинстве районов сохранится высокая пожароопасность (4-й класс). Районы и вероятность возникновения ЧС будут уточняться ежедневно.
Населению рекомендуется ограничить выходы на природу, быть предельно осторожным с огнем, а при сжигании мусора учитывать, что расстояние от растущих хвойных деревьев должно быть не менее 50 метров.