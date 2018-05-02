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В Ставропольском крае объявлена чрезвычайная пожароопасность
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В Ставропольском крае объявлена чрезвычайная пожароопасность 

ТАСС 19 минут назад
ПЯТИГОРСК, 2 мая. /ТАСС/. ГУ МЧС по Ставропольскому краю распространило экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности в двух районах.
"В Благодарненском и Минераловодском городских округах с 3 по 5 мая существует вероятность возникновения происшествий, связанных с низовыми беглыми и низовыми устойчивыми пожарами (кустарники, сухая трава), площадью не более 7 га. Источник происшествий — чрезвычайная пожароопасность пятого класса", — сообщает ведомство.
По данным Ставропольского Гидрометцентра, в эти дни в центральных и в юго-западных районах края местами ожидается чрезвычайная пожароопасность (5-й класс). В большинстве районов сохранится высокая пожароопасность (4-й класс). Районы и вероятность возникновения ЧС будут уточняться ежедневно.
Населению рекомендуется ограничить выходы на природу, быть предельно осторожным с огнем, а при сжигании мусора учитывать, что расстояние от растущих хвойных деревьев должно быть не менее 50 метров.
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