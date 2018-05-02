Чего нельзя делать гипертоникам в жару

Резкий скачок температуры воздуха негативно влияет на многих метеозависимых людей. Изменение погоды может вызвать повышенное давление. В зоне риска, конечно, гипертоники.

Специалисты уверяют, что повышение температуры воздуха всего на 1° ускоряет сердечные сокращения на десять ударов в минуту и учащает дыхание на пять вдохов. Люди начинают жаловаться на духоту, волнение, повышенный пульс, ухудшение самочувствия. Перечисленные симптомы могут привести к приступу гипертонии. Начинается приступ как правило, с головной боли, тошноты, головокружения. Затем человек слабеет и даже может потерять сознание, ритм сердца и дыхания нарушается.

Если вы почувствовали данные симптомы, не занимайтесь самолечением, а срочно обращайтесь за медицинской помощью, ведь приступ гипертонии может закончиться инсультом или инфарктом!

10 «НЕЛЬЗЯ» ДЛЯ ГИПЕРТОНИКОВ

1. Находиться на улице в очень жаркие дни, когда воздух прогревается более чем на 27 градусов. Обеденные часы особенно опасны!

2. Не обращать внимания на температурный режим воздуха дома и на работе. Оптимальные условия для гипертоников 21–26 °C.

3. Игнорировать регулярное проветривание, душные помещения нуждаются также и во влажной уборке.

4. Забывать о профилактике. Если вам все-таки нужно выйти из дома в жаркое время, примите назначенное лечащим врачом лекарство, нормализующее артериальное давление.

5. Не брать с собой бутылку прохладной воды и таблетки. Пейте больше жидкости, в сутки не менее двух литров.

6. Прогуливаться под палящим солнцем, лучше укрыться в тени. А вот вечерние прогулки на свежем воздухе наоборот очень полезны.

7. Переутомляться, заниматься физическим трудом и спортом. Необходимо соблюдать режим труда и отдыха.

8. Игнорировать головной убор, который защитит от прямых лучей солнца.

9. Есть соленую и острую пищу. Она способствует повышению артериального давления.

10. Носить тесную одежду из синтетических, не «дышащих» материалов. Помните, пот защищает организм от перегрева, носите просторные наряды из натуральных материалов.

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