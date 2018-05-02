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Департамент торговли и услуг попросил рестораторов приостановить работу летних веранд из-за непогоды
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Департамент торговли и услуг попросил рестораторов приостановить работу летних веранд из-за непогоды 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Москва24
В связи с предупреждением МЧС о грозе и сильном ветре с порывами до 20 м/с в столице 2 мая, департамент торговли и услуг города обратился к рестораторам с просьбой приостановить работу летних веранд. Об этом говорится в информационном сообщении департамента.
«Всем предприятиям общественного питания, имеющим летние веранды, необходимо принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд, укреплению маркизных и пергольных конструкций, а также закрытии зонтов», — сообщает департамент.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало о том, что в МЧС предупредили жителей города о сильном дожде, грозе, граде, при грозе шквалистом ветре с порывами 15-20 м/с 2 мая в столице.
Агентство «Москва»: последние новости
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре с порывами до 20 м/с 2 мая Апрель в Москве закончится дождливой погодой Гидрометцентр прогнозирует в Москве теплое лето в 2018 г.
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