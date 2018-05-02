Департамент торговли и услуг попросил рестораторов приостановить работу летних веранд из-за непогоды

В связи с предупреждением МЧС о грозе и сильном ветре с порывами до 20 м/с в столице 2 мая, департамент торговли и услуг города обратился к рестораторам с просьбой приостановить работу летних веранд. Об этом говорится в информационном сообщении департамента.

«Всем предприятиям общественного питания, имеющим летние веранды, необходимо принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд, укреплению маркизных и пергольных конструкций, а также закрытии зонтов», — сообщает департамент.