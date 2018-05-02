Власти Москвы попросили рестораторов приостановить работу летних веранд из-за непогоды

МОСКВА , 2 мая. / ТАСС /. Московский департамент торговли и услуг предупредил столичных владельцев ресторанов о непогоде и попросил их на время надвигающейся грозы прекратить эксплуатацию летних веранд. Об этом говорится в сообщении департамента.

"Вниманию руководителей предприятий общественного питания! От лица столичного Департамента торговли и услуг, в связи предупреждением МЧС о грозе и сильном ветре с порывами до 20 м/с 2 мая, просим вас принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд. Также необходимо укрепить маркизные, пергольные конструкции и закрыть все зонты", — говорится в сообщении.

Ранее главное управление МЧС по Москве сообщало о том, что 2 мая прогнозируется гроза с порывами ветра до 18 м/с.