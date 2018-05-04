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Предстоящие выходные в Москве будут прохладными и дождливыми
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Предстоящие выходные в Москве будут прохладными и дождливыми 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в центре погоды «Фобос».
«В ночь на субботу будет облачно, местами пройдут небольшие дожди. Минимальная температура воздуха ночью — плюс 10-12 в столице, в области — от 8 до 13. В предстоящие выходные дни характер погоды будет определяться влиянием циклона. И если в субботу в теплом секторе его температура удержится на уровне 23-25 градусов, то в воскресенье, после прохождения холодного фронта, она понизится на 4-5 градусов — днем плюс 18-20. Перепады температуры будут сопровождяться кратковременными дождями, не исключены грозы и усиление ветра», — рассказали в «Фобосе».
По данным синоптиков, скорость ветра составит 5-10 м/с. В воскресенье он сменит направление с южного на северное и северо-западное. При грозе возможно усиление ветра до 15 м/с.
Агентство «Москва»: последние новости
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