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Москвичей предупредили о грозе, граде и шквалистом ветре в среду
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Москвичей предупредили о грозе, граде и шквалистом ветре в среду 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Главный региональный
На территории столицы во вторник ожидается сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер, сообщает РИАМО.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением в течение дня и вечером 2 мая местами по городу Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе шквалистый ветер с порывами 15-20 метров в секунду", — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Москве.
Спасатели рекомендуют водителям при грозе припарковаться. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, но вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. При сильном ветре автомобиль нужно припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
"Во время грозы нельзя находиться у водоемов, рыбачить. При сильном граде постарайтесь переждать непогоду в капитальном строении", — напоминается в материале.
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