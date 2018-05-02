Гидрометцентр РФ предупреждает о грозах и ливнях в Карелии 

Очередной циклон принесет непогоду в нашу республику. Гидрометцентр России предупреждает о неблагоприятных явлениях погоды в Карелии.
Северо-Западный федеральный округ. 4 мая в Карелии ливневый дождь, гроза,
— говорится в сообщение ведомства. Напомним, что ранее ведущий синоптик Карельского гидрометцентра Елена Ишкина рассказала порталу «Карельские Вести», что дожди в Карелии начнутся 3 мая.
Характер погоды изменится в среду, 3 мая, на республику опустится очередной циклон, который принесет осадки в большинство районов Карелии. Температура воздуха ожидается в пределах +8 градусов. Такая же погода ожидается в четверг, 4 мая. А вот в пятницу, 5 мая, вновь потеплеет. Тепло продержится как минимум до конца недели,
— сказала она. Подробнее о погоде в Карелии в май читайте здесь. По материалам: ptzgovorit.ru