Гидрометцентр РФ предупреждает о грозах и ливнях в Карелии

Очередной циклон принесет непогоду в нашу республику. Гидрометцентр России предупреждает о неблагоприятных явлениях погоды в Карелии

Северо-Западный федеральный округ. 4 мая в Карелии ливневый дождь, гроза,

— говорится в сообщение ведомства. Напомним, что ранее ведущий синоптик Карельского гидрометцентра Елена Ишкина рассказала порталу «Карельские Вести», что дожди в Карелии начнутся 3 мая.

Характер погоды изменится в среду, 3 мая, на республику опустится очередной циклон, который принесет осадки в большинство районов Карелии. Температура воздуха ожидается в пределах +8 градусов. Такая же погода ожидается в четверг, 4 мая. А вот в пятницу, 5 мая, вновь потеплеет. Тепло продержится как минимум до конца недели,