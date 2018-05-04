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В Волгограде посреди дороги бросили лодку
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В Волгограде посреди дороги бросили лодку 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградцы обнаружили лодку посреди улицы Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе города.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», необычное транспортное средство некоторое время лежало на проезжей части около ТЮЗа вечером 3 мая. Фото лодки автомобилисты выложил в соцсеть, где пользователи принялись гадать, как она оказалась на дороге. Кто-то предположил, что ее потеряли, а кто-то заявил, что она ранее стояла у кафе «Сказка» и, видимо, неизвестные решили пошутить, вытянув ее на магистраль.
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