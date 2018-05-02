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На Волгоград надвигается 30-градусная жара
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На Волгоград надвигается 30-градусная жара 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Первый рабочий день после длинных выходных волгоградцы встретят с 30-градусной жарой. Синоптики уверены, что в ближайшие дни температура медленно, но верно поползет вверх.
— Сегодня и завтра ночью столбики термометров не опустятся ниже 9 градусов ночью, — рассказали в волгоградском центре по Гидрометеорологии. — А вот днем в город и область придет по-настоящему летняя погода. Волгоградцам можно смело менять гардероб — завтра город раскалится до 30 градусов.
В конце прошлой недели на Волгоград налетел сильный ветер, поднимающий столбы пыли. На первомайские праздники в город пришел полный штиль — прогулки по городу и пикники на природе не омрачили ни ветер, ни дождь.
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