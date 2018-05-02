На Волгоград надвигается 30-градусная жара

Первый рабочий день после длинных выходных волгоградцы встретят с 30-градусной жарой. Синоптики уверены, что в ближайшие дни температура медленно, но верно поползет вверх.

— Сегодня и завтра ночью столбики термометров не опустятся ниже 9 градусов ночью, — рассказали в волгоградском центре по Гидрометеорологии. — А вот днем в город и область придет по-настоящему летняя погода. Волгоградцам можно смело менять гардероб — завтра город раскалится до 30 градусов.