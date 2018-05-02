2 мая пензенским автомобилистам обещают 26 градусов тепла без существенных осадков

По данным ежедневного оперативного прогноза, опубликованного на официальном сайте ГУ МЧС России по Пензенской области , в среду, 2 мая, в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Прогнозируется юго-западный ветер, его скорость может достигать 7-12 метров в секунду. Ночью столбики термометров показывали 8-13 градусов тепла, днем воздух прогреется до +21+26ºС.

«Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничение в движении транспорта из-за нарушения водителями и пешеходами правил дорожного движения. Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются», — сообщает пресс-служба управления.