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Погода в Молдове: точный прогноз погоды в Молдове на 6 и 7 мая
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Погода в Молдове: точный прогноз погоды в Молдове на 6 и 7 мая 

Sputnik Молдова 30 минут назад
Фото: Sputnik Молдова
КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в Молдове ожидается переменная облачность, при этом возможны грозы. В ночные часы столбики термометров покажут +14 + 18 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +24 +27 градусов.
Ветер —восточный. Его порывы достигнут 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное.
В ближайшие два дня — 8 и 9 мая — ожидается переменная облачность, возможны осадки. До конца недели синоптики прогнозируют грозы.
Дневная температура в среднем составит +18 +24 градусов.
Народные приметы и традиции
7 мая 2018 года отмечается народный праздник Евсеев день. Также в народе этот день называют Евсей — Овсы отсей, День Евсея, Евсей.
В церковном календаре 7 мая — это день памяти мученика Евсевия Никомидийского.
Сведений о святом мученике Евсевии до наших дней дошло очень мало. Известно то, что он был в числе тех, кто присутствовали при мучениях Георгия Победоносца. Кроме Евсевия еще сорок человек стали свидетелями страданий великомученика и его непреклонности и несгибаемости. Все эти люди после увиденного уверовали во Христа.
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