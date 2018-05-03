Погода в Молдове: точный прогноз на 4 и 5 мая

КИШИНЕВ , 3 мая — Sputnik . Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в четверг в Молдове ожидается солнечная погода, без осадков, в ночные часы столбики термометров покажут +15 + 17 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +25 +27 градусов.

Ветер — южный. Его порывы достигнут 2-3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное.

В ближайшие два дня — 4 и 5 мая — синоптики прогнозируют солнечную погоду, днем возможны осадки. Дневная температура в среднем составит +26+29 градусов.

Народные приметы и традиции

Известно, что в этот день люди обращались к своим предкам. Была распространена традиция 3 мая ходить на кладбище, причитать, плакать и окликать родственников, которых уже нет в живых.

Никаких важных дел на 3 мая обычно не планировали, не устраивали крестин и свадеб. Это было время, предназначенное исключительно для поминовения умерших людей, и веселиться — значит, навлечь на себя беду. Кстати, в старину праздник называли Родовыми угорьями, окликанием родителей.

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Говорили о том, что именно 3 мая умершие тоскуют о былой жизни и хотят увидеться с родными и близкими. Поговаривали, что в этот день открываются небеса, и души вылетают в мир живых, что позволяет людям видеться с покойниками. Так что, утром 3 мая старые женщины отправлялись на кладбище и начинали там голосить, причем, они должны были произносить определенные слова. Они заключались в том, что родных просили выглянуть из своих могил и потешить людей добрым словом. Также 3 мая обязательно нужно было накрыть обильный и богатый стол, чтобы предкам на том свете было хорошо. Также умершие должны увидеть, что в их доме все мирно и спокойно, а потому, в этот день нельзя было ссориться.