На Молдову надвигаются дожди: точный прогноз на 5 и 6 мая

КИШИНЕВ , 4 мая — Sputnik . Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в Молдове ожидается солнечная погода, в ночные часы столбики термометров покажут +15 + 17 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +25 +27 градусов. Днем ожидаются дожди.

Ветер — южный. Его порывы достигнут 2-3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное.

В ближайшие два дня — 5 и 6 мая — синоптики прогнозируют переменную облачность, днем возможны осадки. Дневная температура в среднем составит +26, +29 градусов.

Народные приметы и традиции

Обычно в православной церкви 4 мая почитали память святого Прокла.

В народе верили, что он помогает защититься от злой силы. Старейшины села часто проводили в этот период большое количество обрядов. Так, они 4 мая выходили за околицу и начинали выкрикивать проклятия в адрес нечистой силы, повернувшись лицом на западную сторону. Было распространено верование о том, что в ночь на 4 мая ведьмы делали траву ядовитой, а потому, следовало сделать все, чтобы изгнать их из полей и огородов. В старину день 4 мая называли по-разному: Федор-ляльник, Федор, Прокул, Ляльник. Старались 4 мая не работать, а уделять внимание именно разнообразным обрядам, поскольку считалось, что ведьмы могут навредить скотине и погубить ее.

В Институте геологии и сейсмологии назвали самые сильные землетрясения>>>

А ведь именно от домашних животных напрямую зависела жизнь человека в старину. Почему старейшины 4 мая обращались на Запад при проведении обрядов? Все дело в том, что православная церковь связывала западную сторону с темными силами, ведь Восток, согласно преданиям, является местом обитания Бога. К слову, вход в церковь именно по этой причине ориентирован на восточную сторону как символ воцерковленного человека, идущего навстречу свету.