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В России горит 100 тысяч гектаров леса
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В России горит 100 тысяч гектаров леса 

Мир24 35 минут назад
В Забайкальском крае и Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации.
Обстановку осложняет жаркая погода, которая установилась в этих регионах. В труднодоступных местах с пожарами борются парашютисты-десантники.
Сейчас в лесах Сибири и Дальнего Востока работают почти три тысячи человек и около 600 единиц техники, в том числе авиация. Все возгорания, по словам специалистов, возникают из-за поджога травы.
«Район Магдагачи, населенный пункт Толбузино. Огонь подступал с севера. Двумя заходами сделали сброс 42 тонн воды. Экипаж справился и вернулся на базу», — говорит штурман самолета Ил-76 МЧС России Юрий Хамидулин.
Особый противопожарный режим сейчас действует на территории 25 регионов России.
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