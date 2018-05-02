В России горит 100 тысяч гектаров леса

Обстановку осложняет жаркая погода, которая установилась в этих регионах. В труднодоступных местах с пожарами борются парашютисты-десантники.

Сейчас в лесах Сибири и Дальнего Востока работают почти три тысячи человек и около 600 единиц техники, в том числе авиация. Все возгорания, по словам специалистов, возникают из-за поджога травы.

«Район Магдагачи , населенный пункт Толбузино. Огонь подступал с севера. Двумя заходами сделали сброс 42 тонн воды. Экипаж справился и вернулся на базу», — говорит штурман самолета Ил-76 МЧС России Юрий Хамидулин.

Особый противопожарный режим сейчас действует на территории 25 регионов России

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