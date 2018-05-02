Дождливо, тоскливо и ночные заморозки: до конца недели в Тюмени ожидается нестабильная погода

Синоптики прогнозируют тюменцам нестабильную погоду до конца недели. В городе 3, 4, 5 и 6 мая будет временами солнечно, пасмурно, а также ожидаются осадки.

В первый рабочий день после праздников, 3 мая, в областной столице будет плюс 12 градусов. На протяжении дня будет облачно с прояснениями, вечером пойдёт небольшой дождь, прогнозируется слабый ветер.

В пятницу, 4 мая, в Тюмени резко похолодает: днем столбики термометра опустятся до плюс 2 градусов, а ночью до минус 3. Возможно, в этот день в городе пойдет небольшой мокрый снег. Порывы северного ветра будут достигать 7 метров в секунду.

В субботу, 5 мая, немного потеплеет, но всё равно будет прохладно. Средняя температура воздуха в этот день плюс 5-6 градусов. Ночью будут заморозки до минус 1. Временами будет идти снег с дождём. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду.

В воскресенье, 6 мая, погода смилуется над тюменцами: максимальная температура воздуха +12 градусов. День будет пасмурным, ожидается небольшой дождик.

— В этот день юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3, 5 метров в секунду, — пояснили синоптики.