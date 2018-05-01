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Рекордные показатели. Синоптики рассказали о погоде 2 мая
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Рекордные показатели. Синоптики рассказали о погоде 2 мая 

Москва24 31 минуту назад
Фото: Москва24
Погода в последний день майских праздников преподнесет горожанам много сюрпризов. В городе потеплеет до июньских значений — ожидается до 28 градусов выше нуля.
Уже утром синоптики обещают около плюс 15 градусов. К середине дня, температура достигнет отметок, которые уже 41 год не фиксировали в городе в этих числах.
Однако, помимо тепла, горожан ожидают и другие явления: к вечеру поднимется сильный ветер. Его порывы могут достигать скорость в 17 метров в секунду. По данным синоптиков, также ожидается гроза. Ее может сопровождать град. Из-за сложного характера погоды в городе объявили желтый уровень опасности метеоусловий.
До конца недели в столице похолодает, но температура все равно будет держаться на отметке выше плюс 20 градусов. Только к воскресенью, 6 мая столбики термометров могут опуститься до 16 градусов.
Ранее синоптики назвали жару в начале мая в столице экстремальной. Таким теплым май будет на территории всей центральной России. Месяц имеет все шансы оказаться самым жарким за всю эпоху глобального потепления.
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