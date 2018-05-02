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Раджа Наингголан: «Мне нравится английский футбол, но я ненавижу дождь»
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Раджа Наингголан: «Мне нравится английский футбол, но я ненавижу дождь» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан подтвердил, что мог оказаться в Англии, но не решился на переход. Интерес к нему в 2016 году проявлял «Челси».
— Мне это было интересно, но трансфер не произошел, — цитирует The Times Наингголана. — Это был не очень сложный выбор для меня. Английский футбол мне нравится, я смотрю многие матчи, но мне почти 30 лет, и трудно думать о том, чтобы все начинать заново. К тому же я ненавижу дождь. Мы на прошлой неделе два дня были в Ливерпуле, и дождь там не прекращался.
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