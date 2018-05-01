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Наингголан: «Отказался от перехода в „Челси“, так как ненавижу дождь»
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Наингголан: «Отказался от перехода в „Челси“, так как ненавижу дождь» 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан объяснил, почему отказался от перехода в «Челси» в 2016 году.
«Да, я вел переговоры с «Челси». Не сказать, что сделка уже была согласована, но «Челси» был заинтересован в моих услугах. Это было в начале сезона, в котором они стали чемпионами (2016/17).
Выбор для меня не был трудным. Мне нравится английский футбол, люблю смотреть матчи АПЛ, но мне уже почти 30. Начинать все заново? Даже думать о таком тяжело. Да и дождь я ненавижу. Мы два дня были в Ливерпуле, и все эти два дня не переставал лить дождь. К тому же было холодно», — цитирует Наингголана Football Italia.
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