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На Кубани 30-градусная жара продержится до конца недели
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На Кубани 30-градусная жара продержится до конца недели 

Новая Кубань 36 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 3 мая — Новая Кубань. В Краснодарском крае сегодня, 3 мая, в большинстве районов безоблачно. Небольшие дожди прогнозируются в утренние и вечерние часы в предгорных и горных районах региона. Ветер северо-восточного и восточного направлений с порывами до 12-14 м/с.
Температура воздуха ночью +9-14°С, днем +24-29°С, местами воздух прогреется до +32°С.
На черноморском и Азовском побережьях Кубани без осадков. Днем воздух прогреется до +30°С.
В Краснодаре до конца недели отметки термометров в дневное время будут держаться отметки в +30°С. Лишь со следующей недели в краевой столице ожидается небольшое похолодание и осадки.
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