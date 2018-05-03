На Кубани 30-градусная жара продержится до конца недели

Краснодар . 3 мая — Новая Кубань. В Краснодарском крае сегодня, 3 мая, в большинстве районов безоблачно. Небольшие дожди прогнозируются в утренние и вечерние часы в предгорных и горных районах региона. Ветер северо-восточного и восточного направлений с порывами до 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью +9-14°С, днем +24-29°С, местами воздух прогреется до +32°С.

На черноморском и Азовском побережьях Кубани без осадков. Днем воздух прогреется до +30°С.

В Краснодаре до конца недели отметки термометров в дневное время будут держаться отметки в +30°С. Лишь со следующей недели в краевой столице ожидается небольшое похолодание и осадки.