Усиление ветра, пыльные бури и грозы ожидаются на территории Иркутской области 

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 мая местами по области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 13-18 м/с. В центральных и южных районах до 18-23 м/с, пыльные бури, дожди,
грозы.
Уважаемые жители! Настоятельно
рекомендуем быть предельно осторожными в обращении с огнем и пожароопасными предметами — усиление ветра способствует распространению
пожаров. Ограничьте пребывание в лесах и въезд в них транспортных
средств в целях обеспечения пожарной безопасности. Помните
о недопустимости палов сухой травы и сжигания мусора в условиях особого
противопожарного режима, действующего на территории области!
В случае возникновения чрезвычайной
ситуации необходимо позвонить на Единый номер пожарно-спасательной
службы МЧС России — 101. Любую информацию относительно нарушения норм
пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на Единый телефон
доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области — 8 (3952)
39-99-99.