Усиление ветра, пыльные бури и грозы ожидаются на территории Иркутской области

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 мая местами по области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 13-18 м/с. В центральных и южных районах до 18-23 м/с, пыльные бури, дожди,

грозы.

Уважаемые жители! Настоятельно

рекомендуем быть предельно осторожными в обращении с огнем и пожароопасными предметами — усиление ветра способствует распространению

пожаров. Ограничьте пребывание в лесах и въезд в них транспортных

средств в целях обеспечения пожарной безопасности. Помните

о недопустимости палов сухой травы и сжигания мусора в условиях особого

противопожарного режима, действующего на территории области!

В случае возникновения чрезвычайной

ситуации необходимо позвонить на Единый номер пожарно-спасательной

службы МЧС России — 101. Любую информацию относительно нарушения норм

пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на Единый телефон

доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области — 8 (3952)

39-99-99.