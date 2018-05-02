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Усиление ветра, пыльные бури и грозы ожидаются на территории Иркутской области
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Усиление ветра, пыльные бури и грозы ожидаются на территории Иркутской области 

Хот 29 минут назад
Фото: Хот
По информации Иркутского управления по  гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 мая местами по  области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 13-18  м/с. В центральных и южных районах до 18-23 м/с, пыльные бури, дожди,
грозы.
Уважаемые жители! Настоятельно
рекомендуем быть предельно осторожными в обращении с огнем и  пожароопасными предметами — усиление ветра способствует распространению
пожаров. Ограничьте пребывание в лесах и въезд в них транспортных
средств в целях обеспечения пожарной безопасности. Помните
о недопустимости палов сухой травы и сжигания мусора в условиях особого
противопожарного режима, действующего на территории области!
В случае возникновения чрезвычайной
ситуации необходимо позвонить на Единый номер пожарно-спасательной
службы МЧС России — 101. Любую информацию относительно нарушения норм
пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на Единый телефон
доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области — 8 (3952)
39-99-99.
Хот: последние новости
Внимание! Высокий класс пожарной опасности установлен в лесах Приангарья в связи с ухудшением погодных условий Штормовое предупреждение. О неблагоприятных погодных явлениях информируют метеорологи жителей Иркутской области Высокий класс пожароопасности. Выход в лес ограничен в ряде районов региона
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