Власти Москвы попросили приостановить работу летних кафе

Столичный департамент торговли и услуг призвал рестораторов Москвы временно приостановить работу летних веранд и закрепить все оборудование. Это связано с неблагоприятным прогнозом погоды на сегодня.

Несмотря на то, что Москва оказалась в теплом секторе циклона, в ближайшие часы есть вероятность ухудшения погоды. Гидрометцентр ввел в городе «желтый» уровень погодной опасности, а столичное ГУ МЧС разослало московским абонентам SMS о резком усилении ветра до 18 метров в секунду.

"В связи предупреждением МЧС о грозе и сильном ветре с порывами, просим принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд, — говорится в официальном обращении департамента торговли и услуг к рестораторам. — Также необходимо укрепить маркизные, пергольные конструкции и закрыть все зонты".