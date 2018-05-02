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Власти Москвы попросили приостановить работу летних кафе
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Власти Москвы попросили приостановить работу летних кафе 

Российская Газета 12 минут назад
Столичный департамент торговли и услуг призвал рестораторов Москвы временно приостановить работу летних веранд и закрепить все оборудование. Это связано с неблагоприятным прогнозом погоды на сегодня.
Несмотря на то, что Москва оказалась в теплом секторе циклона, в ближайшие часы есть вероятность ухудшения погоды. Гидрометцентр ввел в городе «желтый» уровень погодной опасности, а столичное ГУ МЧС разослало московским абонентам SMS о резком усилении ветра до 18 метров в секунду.
"В связи предупреждением МЧС о грозе и сильном ветре с порывами, просим принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд, — говорится в официальном обращении департамента торговли и услуг к рестораторам. — Также необходимо укрепить маркизные, пергольные конструкции и закрыть все зонты".
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