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Как уберечься от молнии
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Как уберечься от молнии 

Вечерняя Москва 26 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Столичный главк МЧС предупредил, что во время майских праздников возможно ухудшение погоды — сильный ветер, дожди и грозы.
Молния — один из самых опасных поражающих факторов грозы. Скорость распространения электрического разряда в атмосфере достигает ста тысяч километров в секунду, а напряжение — до 180 тысяч ампер. Ученые пока не знают многих процессов, происходящих внутри грозового облака.
— Как именно распределяются скорости воздушных потоков и температура, пока нельзя сказать со всей определенностью. Метеозонды не способны работать в эпицентре бури, — рассказал физик-ядерщик Владимир Седлецов.
Однако, некоторые правила, которые помогут избежать удара молнии во время грозы, удалось выработать.
1. Если ненастье застало на открытом месте, необходимо избегать одиноко стоящих деревьев, металлических конструкций, например, заборов.
2. При нахождении в воде при первых раскатах грома необходимо сразу выйти на берег.
3. За городом лучше избегать открытых мест.
4. Находиться в автомобиле, как и в здании, безопасно. А вот с велосипеда лучше слезть на землю.
5. Кстати, использование сотовых телефонов во время грозы безопасно. А вот проводных лучше избегать — электрокабели хорошо проводят ток.
Если же вы увидели, что человека ударила молния и он упал, пострадавшего, прежде всего, необходимо раздеть, облить ему голову холодной водой, по возможности обернуть тело мокрой холодной простыней — рекомендуют сотрудники МЧС.
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