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Около 130 тысяч уральцев поучаствовали в первомайских шествиях
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Около 130 тысяч уральцев поучаствовали в первомайских шествиях 

РИА «ФедералПресс» 42 минуты назад
В Свердловской области, например, в шествии поучаствовали около 25 тысяч человек. Людей не смутили пасмурная погода и дождь. Челябинск также преодолел отметку в 20 тысяч человек.
В Ханты-Мансийском автономном округе, по информации ТАСС, в демонстрациях участвовали больше 75 тысяч человек — это самая большая численность по Уралу.
Тюменцев на 1 мая наконец-то решила порадовать погода — сегодня в регионе ярко светило солнце и прекратил идти снег. Около четырех тысяч местных жителей отпраздновали день Весны и Труда, придя на шествие.
Курганская область по численности демонстрантов обогнала Тюменскую — в демонстрации приняли участие больше пяти тысяч человек.
В Ямало-Ненецком автономном округе на праздничные мероприятия собрались несколько сотен человек. Праздник в Салехарде продлится до позднего вечера.
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