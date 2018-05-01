Около 130 тысяч уральцев поучаствовали в первомайских шествиях

Свердловской области , например, в шествии поучаствовали около 25 тысяч человек. Людей не смутили пасмурная погода и дождь. Челябинск также преодолел отметку в 20 тысяч человек.

Ханты-Мансийском автономном округе , по информации ТАСС, в демонстрациях участвовали больше 75 тысяч человек — это самая большая численность по Уралу.

Тюменцев на 1 мая наконец-то решила порадовать погода — сегодня в регионе ярко светило солнце и прекратил идти снег. Около четырех тысяч местных жителей отпраздновали день Весны и Труда, придя на шествие.