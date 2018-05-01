В Камне-на-Оби люди поливали водой заборы, чтобы спастись от огня

Жители Камня-на-Оби спасали дома от огня, поливая придомовую территорию водой из шланга.

Как сообщают Каменские известия, 30 апреля в городе было солнечно, температура достигала +20 градусов. Пал сухой травы произошел недалеко от горбольницы, рядом с кварталом 330. Из-за сильного ветра огонь стал быстро распространяться. Испугавшись за жилье, местные жители начали поливать территорию рядом с домом и заборы водой из шланга.

К счастью, пожарные прибыли вовремя. В тушении огня, которое длилось 2 часа, было задействовано 7 единиц техники, в том числе тракторы. Техника вспахивала землю, чтобы не допустить распространения огня на жилые дома. Пострадавших нет.

Как пишет издание, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты. Причину пожара предстоит установить специалистам.