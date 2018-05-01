На трассе М5 из-за аварии и плохой погоды образовалась автомобильная пробка

На трассе М-5 между Златоустом Миассом образовалась автомобильная пробка. Затор образовался из-за автомобильной аварии: на 1 754-м километре дорогу перегородили фура и легковушка, ставшие участниками ДТП, сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

В создавшейся пробке были виноваты и сложные погодные условия: снег с дождем.

«Снег на территории Челябинской области начался в 11 утра, чередовался с дождем. Осадки не были интенсивными и закончились около 15 часов, Последствия ДТП уже ликвидированы. Сейчас на уборке дороги задействованы три комбинированные дорожные машины и погрузчик», — пояснили в ведомстве.

«Май, снежок, Уральские горы, за бортом -3 градуса, а мы такие все стоим, второй час уже стоим…Вместо неторопливых 4 часов сегодня рулила 7 часов», — написала в соцсетях Марина Ушакова, у которой дорога из Катав-Ивановска дорога заняла почти двое больше времени, чем обычно.