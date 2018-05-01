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Май месяц: трасса М-5 в Челябинской области встала из-за снега и аварии
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Май месяц: трасса М-5 в Челябинской области встала из-за снега и аварии 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Автомобилисты сообщают о пробке на трассе М-5 между Миассом и Златоустом. Днём 1 мая в горнозаводской части пошел снег. Ситуацию на дороге усугубила авария.
По словам очевидцев, между Златоустом и Миассом столкнулись фура и легковушка.
— Стоит Европа — Азия (участок возле обелиск «Европа — Азия». — Прим. ред.). Пробка из-за аварии. Половина машин на летней резине!? — пишет Наталья Иванова в группе.
— Подъём на Уреньгу со стороны Сатки на огромная пробка, без намека на движение. Лучше объехать через Кусу, — пишет ещё один автомобилист.
Некоторые автомобилисты сегодня выехали на летней резине.
— Подъём на Уреньгу со стороны Сатки — огромная пробка, без намека на движение. Лучше объехать через Кусу, — пишет ещё один автомобилист.
В ГИБДД области пообещали уточнить информацию об аварии позднее.
По данным челябинского гидрометцентра, сегодня ночью и завтра днём по области будет переменная облачность, местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью -3… +2 градуса, на юге до +7 градусов. 2 мая потеплеет до +11… +16 градусов, на севере до +5 градусов.
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