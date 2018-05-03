Жителей Кубани ждет самая рабочая неделя году

Краснодар . 3 мая — Новая Кубань. В Краснодарском крае , как и во всей стране, начинается самая короткая рабочая неделя в году. В связи с большими майскими праздниками, которые длились с 29 апреля по 2 мая включительно, трудовые будни россиян стартуют в четверт, и закончатся на следующий день — как и положено, в пятницу.

На следующей неделе жителей России ожидает еще один дополнительный выходной. В среду, 9 мая, страна будет отмечать День Победы в Великой Отечественной войне.

Следующие большие выходные запланированы в июне, когда в связи с Днем России жители страны будут отдыхать 3 дня. Ложкой дегтя станет вторая рабочая суббота в этом году — 9 июня.