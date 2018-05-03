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Жителей Кубани ждет самая рабочая неделя году
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Жителей Кубани ждет самая рабочая неделя году 

Новая Кубань 57 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 3 мая — Новая Кубань. В Краснодарском крае, как и во всей стране, начинается самая короткая рабочая неделя в году. В связи с большими майскими праздниками, которые длились с 29 апреля по 2 мая включительно, трудовые будни россиян стартуют в четверт, и закончатся на следующий день — как и положено, в пятницу.
На следующей неделе жителей России ожидает еще один дополнительный выходной. В среду, 9 мая, страна будет отмечать День Победы в Великой Отечественной войне.
Следующие большие выходные запланированы в июне, когда в связи с Днем России жители страны будут отдыхать 3 дня. Ложкой дегтя станет вторая рабочая суббота в этом году — 9 июня.
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