По-летнему жаркая погода ожидает краснодарцев в последний выходной день 

Краснодар. 1 мая — Новая Кубань. Майские выходные подходят к концу. Погода порадовала любителей активного отдыха на природе.
Последний выходной день не станет исключением. Тепло будет даже после заката. В ночь на 2 мая синоптики прогнозируют +12. Днем воздух прогреется до +25 градусов. Ни осадков, ни облачности не ожидается. По данным сервиса "Яндекс Погода" в краевой столице будет практически безветренно. Порывы ветра будут достигать всего лишь 2 м/с. Он будет менять направление: восточный, северо-восточный.