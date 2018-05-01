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По-летнему жаркая погода ожидает краснодарцев в последний выходной день
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По-летнему жаркая погода ожидает краснодарцев в последний выходной день 

Новая Кубань 2 часа назад
Краснодар. 1 мая — Новая Кубань. Майские выходные подходят к концу. Погода порадовала любителей активного отдыха на природе.
Последний выходной день не станет исключением. Тепло будет даже после заката. В ночь на 2 мая синоптики прогнозируют +12. Днем воздух прогреется до +25 градусов. Ни осадков, ни облачности не ожидается. По данным сервиса "Яндекс Погода" в краевой столице будет практически безветренно. Порывы ветра будут достигать всего лишь 2 м/с. Он будет менять направление: восточный, северо-восточный.
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