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«Брехуха со старческими ногами»: Злопыхатели набросились на Рудковскую
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«Брехуха со старческими ногами»: Злопыхатели набросились на Рудковскую 

Дни.ру 43 минуты назад
Фото: Дни.ру
Продюсер Яна Рудковская стала жертвой настоящей массовой атаки со стороны своих недоброжелателей в Сети. Злопыхатели не только раскритиковали ее внешний вид, но и обвинили в обмане.
Своим аристократизмом, красотой и сонмом других положительных качеств Яна Рудковская выделяется даже на фоне других достойных представителей отечественного шоу-бизнеса. Именно это, уверены ее многочисленные поклонники, не дает покоя разнообразным недоброжелателям, которые только и ищут повод обвинить или раскритиковать красавицу.
Поводом для очередной атаки на Яну Рудковскую стал ее снимок из французской столицы. На фотографии продюсер сидит на подоконнике у открытого окна на фоне залитой солнцем зеленой лужайки и держит в руках чашку. «Ну здравствуй, любимый Париж, я скучала 💚 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», — подписала этот излучающий умиротворение кадр она.
Однако далеко не на всех снимок подействовал умиротворяюще. Активизировались злопыхатели, которые тут же принялись обвинять Яну Рудковскую во лжи. Дескать, в Париже температура едва поднялась до пяти градусов тепла и поливает дождь, что не соответствует обстановке на фотографии. Некоторые подписчики и вовсе заявили, что сейчас находятся во французской столице, но комфортно перемещаться по городу могут только в пуховике.
"В Париже 1 градус, дождь))) Оставьте ваши понты, «madame »)))", «У вас явно какой то особенный микроклимат, я сегодня в шапке и с зонтом:)», «Врушка», «Я сейчас в Париже в пуховике, это такая игра?», «В Париже +5 и дождь сейчас 🤓🤪», — устроили в комментариях своеобразную перепись парижане.
Часть недоброжелателей пошли еще дальше и решили раскритиковать также внешний вид Яны Рудковской. «Брехуха и хвастуха и ноги старческие уже.прятать надо…», — вынес свой вердикт некий комментатор.
Отметим, положительных отзывов под снимком все равно оказалось больше. Многие отметили красоту кадра, а также самой Яны Рудковской.
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