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Анталья первомайская раскрывает объятья
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Анталья первомайская раскрывает объятья 

ИноСМИ 35 минут назад
Фото: ИноСМИ
По случаю Первомая — праздника, имеющего большое значение для стран Содружества независимых государств и, прежде всего, России, в Анталье начался большой туристический ажиотаж, сообщает турецкая газета «Хюрриет».
При температуре воздуха выше 30 градусов в столице турецкого туризма наблюдается наплыв туристов. В аэропорту Антальи царит праздничная атмосфера: туристов встречают танцевальными шоу, DJ-выступлениями, анимационными программами. Большой интерес у прибывающих пассажиров вызывает также танец крутящихся дервишей.
По словам генерального директора отеля «Риксос Сангейт» (Rixos Sungate) Дерьи Биллура (Derya Billur), в туризме очень важно первое впечатление. «Сегодня мы ожидаем более 20 тысяч человек, — рассказал он. — В целом за этот год в Анталье ожидается 14 миллионов туристов. И сегодняшние цифры показывают, что мы достигнем этой цели».
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