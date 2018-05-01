Анталья первомайская раскрывает объятья

По случаю Первомая — праздника, имеющего большое значение для стран Содружества независимых государств и, прежде всего, России , в Анталье начался большой туристический ажиотаж, сообщает турецкая газета «Хюрриет»

При температуре воздуха выше 30 градусов в столице турецкого туризма наблюдается наплыв туристов. В аэропорту Антальи царит праздничная атмосфера: туристов встречают танцевальными шоу, DJ-выступлениями, анимационными программами. Большой интерес у прибывающих пассажиров вызывает также танец крутящихся дервишей.

По словам генерального директора отеля «Риксос Сангейт» (Rixos Sungate) Дерьи Биллура (Derya Billur), в туризме очень важно первое впечатление. «Сегодня мы ожидаем более 20 тысяч человек, — рассказал он. — В целом за этот год в Анталье ожидается 14 миллионов туристов. И сегодняшние цифры показывают, что мы достигнем этой цели».