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Уровень воды в Тоболе продолжает расти
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Уровень воды в Тоболе продолжает расти 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
За сутки уровень воды в реке Тобол поднялся на 8 сантиметров, сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По информации ведомства, за сутки Тобол у Кургана поднялся на 1 см. У села Звериноголовского уровень воды вырос на 8 см. Река Исеть у Катайска поднялась на 3 сантиметра, у Шадринска на 1 см. На Исети выше с. Мехонского незначительные колебания уровня воды. В низовьях реки Миасс и Уй, на Исети у с. Мехонского метеорологи фиксируют стабильный спад половодья.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие 1-2 дня существенных изменений в паводковой ситуации не ожидается.
Напомним, затопление на Тоболе начинается при достижении отметки в 700 см. Сейчас уровень воды над «нулем поста» составляет 207 сантиметров. В прошлом году в это время река Тобол у Кургана достигла уровня 547 сантиметров, за сутки вода поднялась на 13 см. Курганцы укрепляли дамбу у аэропорта.
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