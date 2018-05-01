За прошедшие сутки в Кировской области произошло пять пожаров сухой травы

За прошедшие сутки сотрудники МЧС выезжали 5 раз на горящий пал сухой травы.

Площадь возгораний составила 2,1 гектара. На тушении были задействованы 6 единиц техники и 27 человек. Во всех случаях причина пожаров — действия людей, которые несмотря на запреты и предупреждения, поджигают сухую траву.

Всего в Кировской области с начала пожароопасного весенне-летнего периода сотрудники МЧС совершили 37 выездов на тушение сухой травы. Общая площадь составила 21,2 гектара. Случаев перехода огня с травы на жилые дома и другие постройки не допущено.

По прогнозам синоптиков сухая погода сохранится до конца выходных, поэтому Главное управление МЧС России по Кировской области обращается с просьбой соблюдать элементарные меры пожарной безопасности.