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За прошедшие сутки в Кировской области произошло пять пожаров сухой травы
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За прошедшие сутки в Кировской области произошло пять пожаров сухой травы 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
За прошедшие сутки сотрудники МЧС выезжали 5 раз на горящий пал сухой травы.
Площадь возгораний составила 2,1 гектара. На тушении были задействованы 6 единиц техники и 27 человек. Во всех случаях причина пожаров — действия людей, которые несмотря на запреты и предупреждения, поджигают сухую траву.
Всего в Кировской области с начала пожароопасного весенне-летнего периода сотрудники МЧС совершили 37 выездов на тушение сухой травы. Общая площадь составила 21,2 гектара. Случаев перехода огня с травы на жилые дома и другие постройки не допущено.
По прогнозам синоптиков сухая погода сохранится до конца выходных, поэтому Главное управление МЧС России по Кировской области обращается с просьбой соблюдать элементарные меры пожарной безопасности.
Фото — gtrk-vyatka.ru
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Уровень воды в Вятке начал расти: за двое суток прирост составил 50 см МЧС: На Кировскую область надвигаются дожди с сильным ветром Уровень воды в Вятке снизился на 5 см
Комментарии  Ещё 1 источник 
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