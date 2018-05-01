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В Башкирии поднялись уровни рек
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В Башкирии поднялись уровни рек 

ufa1.ru 39 минут назад
Фото: ufa1.ru
Главные реки Башкирии опять пошли в рост. К счастью, перепад высот не столь значителен, чтобы бить тревогу — вероятнее всего, водоемы откликнулись на прошедшие 29 и 30 апреля дожди.
По состоянию на 1 мая уровень реки Белая в районе Стерлитамака поднялся на 13 сантиметров, возле Уфы вода стала выше на 33 сантиметра. Поднялась и Уфимка — возле наблюдательного пункта в Шакше гидрологи отметили рост на 11 сантиметров. А вот в Деме, наоборот, воды стало меньше: за сутки ушло 10 сантиметров.
Открывать купальный сезон гидрологи не советуют, поскольку прогреться водоемы еще не успели.
— Температура воды в Белой и Уфимке около +4 градусов, в Деме — 9 градусов по Цельсию, — рассказали в Башгидромете.
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