В Башкирии поднялись уровни рек

Главные реки Башкирии опять пошли в рост. К счастью, перепад высот не столь значителен, чтобы бить тревогу — вероятнее всего, водоемы откликнулись на прошедшие 29 и 30 апреля дожди.

По состоянию на 1 мая уровень реки Белая в районе Стерлитамака поднялся на 13 сантиметров, возле Уфы вода стала выше на 33 сантиметра. Поднялась и Уфимка — возле наблюдательного пункта в Шакше гидрологи отметили рост на 11 сантиметров. А вот в Деме , наоборот, воды стало меньше: за сутки ушло 10 сантиметров.

Открывать купальный сезон гидрологи не советуют, поскольку прогреться водоемы еще не успели.

— Температура воды в Белой и Уфимке около +4 градусов, в Деме — 9 градусов по Цельсию, — рассказали в Башгидромете.