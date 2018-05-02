В Прикамье из-за половодья оказались затоплены два моста

Из-за повышения уровня воды в реке Бабка в Кунгурском районе оказались подтоплены два моста, связывающих село Моховое и деревни Липово, Дейково, Плашкино и Подкаменное. По информации МЧС, виной всему теплая погода и обильное таяние снега.

— Жители населенных пунктов могут воспользоваться объездным путем, идущим через Жилино и Масленники. Также функционирует пешеходный мост. Пострадавших нет, ситуация находится под контролем, — заявили спасатели.

Ранее мы уже сообщали о подтоплении участков в Пермском районе, а также выходе из берегов рек в Чусовском и Уинском районах. На пути в деревню Калино также размыло мост через реку Новиковка.

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