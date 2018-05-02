Ещё
В Прикамье из-за половодья оказались затоплены два моста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России может появиться новый налог
В России может появиться новый налог

В Прикамье из-за половодья оказались затоплены два моста 

59.ru 23 часа назад
Фото: 59.ru
Из-за повышения уровня воды в реке Бабка в Кунгурском районе оказались подтоплены два моста, связывающих село Моховое и деревни Липово, Дейково, Плашкино и Подкаменное. По информации МЧС, виной всему теплая погода и обильное таяние снега.
— Жители населенных пунктов могут воспользоваться объездным путем, идущим через Жилино и Масленники. Также функционирует пешеходный мост. Пострадавших нет, ситуация находится под контролем, — заявили спасатели.
Ранее мы уже сообщали о подтоплении участков в Пермском районе, а также выходе из берегов рек в Чусовском и Уинском районах. На пути в деревню Калино также размыло мост через реку Новиковка.
Если вы стали свидетелем паводка, высылайте свои комментарии, фотографии и видеоролики на нашу электронную почту.
59.ru: последние новости
«На три градуса ниже нормы»: в Прикамье ожидается прохладный май Время доставать зонты: конец недели в Прикамья будет дождливым В Башкирии школьник напал с ножом на одноклассников и поджег школу
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе347
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы106
Россияне побили рекорд бегства в США379
ЦБ резко повысил курс доллара106
Путин обойдется без кортежа119
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Летчики пытались спасти Су-30СМ
Армия
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы
00:15
Бородина укатила отдыхать без мужа
Шоу-бизнес
00:29
Жители столичного региона наблюдали редкий парад планет
Наука и техника Новости Москвы
00:28
В городе зацвели яблони и груши
Новости Москвы
00:28
В Москве расцвел Петров крест
Новости Москвы
31:31
Фестиваль ГТО пройдет 5 мая
Новости Москвы
00:16
Показали роскошный отдых украинского политика
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение