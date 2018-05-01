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За месяц до лета: в Учалах выпал снег
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За месяц до лета: в Учалах выпал снег 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Неприятный сюрприз приготовила природа жителям Учалов. Проснувшись поутру 1 мая, горожане увидели за окнами… ровную пелену снега, покрывшую всё вокруг.
Они немедленно поспешили поделиться чудом природы с товарищами по интернету и выложили снимки в сеть.
— Снежное 1 мая за месяц до лета. Такая она, уральская весна, — написал автор фотографии.
Учалинцы восприняли произошедшее с юмором.
— Это я виновата. Я успела убрать зимние вещи, а, видимо, не стоило, — пошутила девушка Динара.
Как сообщает сайт погоды, ночью в Учалах столбик термометра опустился до отметки +1. Днем станет немного теплее — воздух прогреется до +6 градусов, и от белоснежного убранства улиц не останется и следа. В целом по республике будет заметно теплее.
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