За месяц до лета: в Учалах выпал снег

Неприятный сюрприз приготовила природа жителям Учалов. Проснувшись поутру 1 мая, горожане увидели за окнами… ровную пелену снега, покрывшую всё вокруг.

Они немедленно поспешили поделиться чудом природы с товарищами по интернету и выложили снимки в сеть.

— Снежное 1 мая за месяц до лета. Такая она, уральская весна, — написал автор фотографии.

Учалинцы восприняли произошедшее с юмором.

— Это я виновата. Я успела убрать зимние вещи, а, видимо, не стоило, — пошутила девушка Динара.

Как сообщает сайт погоды, ночью в Учалах столбик термометра опустился до отметки +1. Днем станет немного теплее — воздух прогреется до +6 градусов, и от белоснежного убранства улиц не останется и следа. В целом по республике будет заметно теплее.