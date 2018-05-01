Атмосфера деградирует

Те изменения, которые сегодня происходят с нашей погодой, являются нарушением центров действия атмосферы, деградацией атмосферы.

При нормальном распределении климатических характеристик, атмосфера крутится вместе с планетой. В метеорологии есть аксиома: все процессы приходят с запада на восток. Поэтому любые атлантические циклоны, пройдя весь свет, оказываются у нас в обессиленном состоянии и редко сопровождаются экстремальными природными явлениями.

Но сейчас потепление в полярных широтах развивается очень интенсивно. И это обстоятельство вносит корректировки в наш климат. За последние 100 лет в полярных широтах стало теплее на 5 градусов. Как покажется неспециалисту, это незначительное изменение. Но ученые знают — это очень много. Во всем мире же температура увеличилась примерно на 1 градус, в России — на 1,5 градуса.

В связи с этим и стирается температурная грань. Происходят резкие вторжения циклонов как с севера, так и с юга. Это как раз то, что мы наблюдали на прошлой неделе: двадцатиградусное тепло вдруг сменилось ливнем и ураганом. К сожалению, такие тенденции будут только усиливаться.

Согласно статистике, каждый десяток лет число особо опасных природных явлений, способных нанести серьезный ущерб, увеличивается на семь процентов.

Мы делали специальные исследования и выяснили, что такой же климат был в эпоху зарождения российского государства, почти 1000 лет назад. Та же ситуация наблюдалась и во времена средневековья. С этим ничего поделать нельзя. Но обезопаситься можно. Нужно всего лишь почаще слушать прогнозы погоды. Еще не помешало бы отладить систему оповещения жителей. Она в Москве не совершенна.

Есть и еще одна проблема — люди не понимают, что является действительно реальной угрозой, а что — просто летним грозовым дождем. Для современного жителя это умение — разделять непогоду по признакам — необходимо.

Если обратить внимание на заграничный опыт: в мире есть специальные системы, которые нацелены именно на штормовые предупреждения. К чиновникам, которые принимают решения об оповещении, приходят сообщения. Через три минуты предупреждения об опасности уже транслируются по всем телеканалам, радио, лентам новостей на информационных сайтах в интернете. Через десять минут в городе включают сирену. Правда, системы эти дорогостоящие — около 30-50 миллионов долларов. Но нам такая необходима. Обычной рассылки по СМС недостаточно. Пока мы не наладим оповещение людей на должном уровне, люди не будут серьезно воспринимать климатические угрозы.