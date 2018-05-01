Роспотребнадзор предупредил о туляремии в Швейцарии

Это опасное инфекционное заболевание, возбудитель которого поражает в первую очередь лимфатическую систему и кожу, реже страдают легкие и слизистые оболочки глаз. Источником инфекции может быть загрязненная вода, укусы некоторых видов клещей. Среди признаков туляремии — сильные головные боли, ломота в теле, постоянная усталость, повышение температуры до 38-40 градусов.