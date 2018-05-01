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Роспотребнадзор предупредил о туляремии в Швейцарии
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Роспотребнадзор предупредил о туляремии в Швейцарии 

BFM.RU 1 мая 2018
Фото: Вечерняя Москва
Это опасное инфекционное заболевание, возбудитель которого поражает в первую очередь лимфатическую систему и кожу, реже страдают легкие и слизистые оболочки глаз. Источником инфекции может быть загрязненная вода, укусы некоторых видов клещей. Среди признаков туляремии — сильные головные боли, ломота в теле, постоянная усталость, повышение температуры до 38-40 градусов.
По данным ведомства, за последние два года в Швецарии неуклонно растет число заболевших туляремией. В 2017 году было зарегистрировано 130 случаев туляремии. Показатели заболеваемости в Швейцарии в десять раз выше, чем в соседних с ней странах.
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