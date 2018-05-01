Синоптики: Орловщина отметит Первомай в 28 градусной жарой

По прогнозам метеорологов в первые дни мая в Орловской области температура воздуха в Орловской области будет выше климатической нормы.

Днём в регионе сохранится переменная облачность. Осадков не ожидается.садков. Ветер юго-западный, ночью 5-10 м/с, днем усилится до 7-12 м/с.

Температура ночью составила +8°С.. +13°С. Днем столбики термометров поднимутся до +23°С.. +28°С. Атмосферное давление 743 мм р/с в течение дня практически не изменится.