Все идут на Первомай: НГС ведёт онлайн-трансляцию праздника

Первомай в этом году снова радует погодой — сейчас на улице +7 градусов, облака так и грозят пролиться дождём на головы празднующих День весны и труда. Но тем не менее, у Дома офицеров уже собираются десятки новосибирцев, которые готовятся в 10:00 устроить демонстрацию по Красному проспекту.