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Все идут на Первомай: НГС ведёт онлайн-трансляцию праздника
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Все идут на Первомай: НГС ведёт онлайн-трансляцию праздника 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Первомай в этом году снова радует погодой — сейчас на улице +7 градусов, облака так и грозят пролиться дождём на головы празднующих День весны и труда. Но тем не менее, у Дома офицеров уже собираются десятки новосибирцев, которые готовятся в 10:00 устроить демонстрацию по Красному проспекту.
01 мая 09:40 Улицы в центре Новосибирска перекрыты. Движение транспорта ограничено не только по Красному проспекту, но и на нескольких примыкающих к нему улицах. Также во время празднований будут перекрытия и в Академгородке. Полная схема перекрытий — здесь.
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