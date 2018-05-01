На Красноярск со 2 мая снова надвигается похолодание

Красноярск вновь ждёт холодная погода. 1 мая стал последним тёплым днём на ближайшее время. Ветер принесёт холодный циклон, такие данные приводит портал погоды Гисметео.

Сегодня максимальная температура воздуха была зафиксирована на отметке 24 градуса тепла. Порывы ветра принесли тучи и, завтра, 2 мая уже будет максимально +13 градусов, в течение недели температура снизиться до +9, будет то облачно, то пасмурно, то дождливо, а 8 и 12 мая возможен снег. Такой капризной погода будет до конца месяца, и только два дня похожих на сегодняшний, ждут красноярцев 23 и 24 мая. Столбик термометра поднимется до 23 градусов.