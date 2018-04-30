Какая погода будет в мае на Ставрополье?

Майская погода всегда отличалась причудами. По данным Гисметео, последний месяц весны на Ставрополье будет тёплым, но далеко не всегда солнечным.

После жарких выходных синоптики обещают неделю пасмурных и дождливых дней. Местами по Ставропольскому краю пройдут грозы и град. В течение месяца солнечная и дождливая погода будут сменять друг друга вплоть до начала лета. Сложно назвать май 2018 года аномальным: несмотря на грозы, которые будут происходить преимущественно вечером и ночью, температура воздуха продолжит расти. Ночью она не упадёт ниже +5°, а днём постепенно повысится до +28°.

Так что можно смело убирать на антресоли зимнюю одежду и подыскивать солнцезащитные очки.