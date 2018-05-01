В Брюсселе прошли празднования Первомая

БРЮССЕЛЬ , 1 мая — РИА Новости . Праздничные шествия и мероприятия, приуроченные к 1 Мая, проходят в центре Брюсселя при усиленных мерах безопасности, основными организаторами и участниками стали профсоюзы и различные общественные организации, в том числе выступающие против политики НАТО

Празднование первомая в Брюсселе. 1 мая 2018

По данным полиции Брюсселя, всего во вторник согласовано проведение четырех маршей в центре города. Два из их направляются в сторону площади Рупп, где установлены концертная сцена, аттракционы для гостей праздника и ряды тематических палаток с представителями общественных и политических организаций, ведущих активную агитацию.

Проход на площадь со всех сторон перекрыт нарядами полиции и сотрудниками охранных предприятий, подъезды заблокированы крупногабаритными препятствиями, ограждениями и полицейскими фургонами.

На улицах, прилегающих к площади, которая постепенно заполняется людьми, представлена широкая палитра европейских партий левого толка, столы и стенды которых украшены портретами Карла Маркса , красными флагами, а также изображением серпа и молота, майками с надписью СССР. Здесь же присутствуют экологи, активисты, поддерживающие палестинцев.

Среди первомайских активистов оказались и представители ассоциаций, выступающих против планов властей Бельгии приобрести новейшие американские истребители, способные нести тактическое ядерное оружие, в частности «Комитета по наблюдению за НАТО». «Нет ядерным бомбам НАТО в Бельгии», «Стоп бомбардировкам НАТО», «Нет НАТО», " Кто контролирует размещенное в Бельгии ядерное оружие?" — гласят плакаты.

Празднование первомая в Брюсселе. 1 мая 2018

Сторонники организации раздают всем желающими листовки, выполненные в дизайне увеличенных купюр 500 евро, которые символизируют «бессмысленные» траты властей на закупку истребителей и участие в укреплении «чудовищной военной машины НАТО».

В агитационных палатках участникам праздничных мероприятий, среди которых немало вышедших на прогулку туристов и иностранцев, предлагают пожертвовать средства, подписать петиции, а также купить сувениры и угощения.